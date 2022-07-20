Главное на сегодня.
В Швейцарию пришла жараВо всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.
Первые швейцарские гостиницыМы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.
Пит Мондриан: на пути к абстракцииВ Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Турбулентное лето Федерального советаЧлены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.
Диплом диплому розньПлата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.