Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 20 июля 2022 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.03
CHF-EUR 1.01
CHF-RUB 57.16

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Вакансия в Нашей Газете |
среда, 31 августа 2022 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Швейцарию пришла жара

 Во всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Всего просмотров: 1,399

Первые швейцарские гостиницы

Мы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.

Всего просмотров: 1,304

Пит Мондриан: на пути к абстракции

 В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.

Всего просмотров: 1,267
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Какие специалисты нужны в Швейцарии?

 Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

Всего просмотров: 2,001

Турбулентное лето Федерального совета

 Члены швейцарского правительства находятся сейчас на летних каникулах, но не проходит и дня, чтобы в прессу не просочилась очередная скандальная информация об одном из них.

Всего просмотров: 751

Диплом диплому рознь

 Плата за трехгодичное обучение на бакалавриате в женевских частных вузах может достигать нескольких десятков тысяч франков. Тем, кто готов потратить такую крупную сумму, полезно будет узнать об особенностях системы частного образования в Швейцарии.

Всего просмотров: 484
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top