Главное на сегодня.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Танго на калькулятореМы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.
В Швейцарию пришла жараВо всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Первые швейцарские гостиницыМы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.