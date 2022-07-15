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Культура
Пит Мондриан: на пути к абстракцииЗаррина Салимова, Базель
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В Фонде Бейлера в Базеле проходит выставка, посвященная творческой эволюции знаменитого голландского художника.
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Жизнь в Швейцарии
Первые швейцарские гостиницыНаталья Беглова, Цюрих
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Мы продолжаем рассказ о становлении туристической индустрии в Швейцарии. От горных курортов переходим к городам.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Танго на калькулятореМы продолжаем делиться с вами заметками Евгения Григоренко, украинского беженца, пытающегося интегрироваться в швейцарскую жизнь. Без прикрас.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.
Что делают швейцарцы со старыми вещами?Подержанные авто, мебель, лыжи, одежда и другие вещи… Какова их судьба после того, как хозяин решит от них избавиться?