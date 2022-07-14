Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Обезвреживание мин с помощью швейцарского ноу-хау?Заррина Салимова, Берн
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Бернская компания разработала технологию, которая могла бы использоваться для разминирования украинских территорий.
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарию пришла жараЗаррина Салимова, Берн
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Во всех равнинных регионах страны столбик термометра поднимется выше 30 градусов.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Covid-19: второй бустер и шестая волна пандемииФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) выпустило рекомендации о повторной вакцинации против нового варианта коронавируса.
Низен – гора, которую очень любили художникиМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
Что делают швейцарцы со старыми вещами?Подержанные авто, мебель, лыжи, одежда и другие вещи… Какова их судьба после того, как хозяин решит от них избавиться?
Поток украинских беженцев в Швейцарии сокращаетсяВ последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.