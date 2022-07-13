В последнее время миграционные центры регистрируют в разы меньше прошений о предоставлении статуса S, чем в первые месяцы войны. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, поэтому кантоны уже сейчас задумываются о дополнительных вариантах размещения беженцев.