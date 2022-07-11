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понедельник, 11 июля 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Какие специалисты нужны в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

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Здоровье

Аборты в Швейцарии

Заррина Салимова, Берн

Право на прерывание беременности подвергается сомнению не только в США, но и в Конфедерации, где были выдвинуты две инициативы по ужесточению правил проведения абортов.

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среда, 31 августа 2022 года
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 Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,682

Какие специалисты нужны в Швейцарии?

 Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.

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