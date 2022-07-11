Главное на сегодня.
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Экономика
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
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Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
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Здоровье
Аборты в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Право на прерывание беременности подвергается сомнению не только в США, но и в Конфедерации, где были выдвинуты две инициативы по ужесточению правил проведения абортов.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
Хижина в стиле хай-текМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Итоги конференции в ЛуганоВо вторник Швейцария и Украина при поддержке международных партнеров представили Луганскую декларацию, которая содержит основные принципы процесса восстановления Украины.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.