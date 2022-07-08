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среда, 31 августа 2022 года
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Лягушка в кипятке

 Многим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.

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Лягушка в кипятке

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