Главное на сегодня.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
Права человека и войнаМониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) опубликовала доклад на основе данных, собранных с 24 февраля по 15 июня 2022 года.
Хижина в стиле хай-текМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.