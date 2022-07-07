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среда, 31 августа 2022 года
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«План Маршалла» для Украины?

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Фестиваль в Вербье 2022: кто остался на трубе?

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Лягушка в кипятке

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Лягушка в кипятке

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«План Маршалла» для Украины?

 4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.

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Беженкам из Украины запрещено работать проститутками

 Такое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.

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