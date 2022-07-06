Главное на сегодня.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
Дубай – это новая Женева?Компании, торгующие российскими сырьевыми товарами, покидают Швейцарию и открывают подразделения в ОАЭ – юрисдикции, которая не вводит жесткие санкции против России.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.