Здоровье Психотерапия – в базовой страховке Заррина Салимова, Берн С 1 июля услуги психологов-психотерапевтов возмещаются системой базового медицинского страхования – при условии, что терапия была назначена врачом. Это должно облегчить и ускорить доступ к лечению для людей с психическими расстройствами. подробнее