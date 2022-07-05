Главное на сегодня.
|
Здоровье
Психотерапия – в базовой страховкеЗаррина Салимова, Берн
подробнее
С 1 июля услуги психологов-психотерапевтов возмещаются системой базового медицинского страхования – при условии, что терапия была назначена врачом. Это должно облегчить и ускорить доступ к лечению для людей с психическими расстройствами.
|
Уголок гурмана
«Тоблерон» из Словакии?Заррина Салимова, Берн
подробнее
Известная швейцарская марка шоколада переносит часть своего производства из Берна в Братиславу.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
Дубай – это новая Женева?Компании, торгующие российскими сырьевыми товарами, покидают Швейцарию и открывают подразделения в ОАЭ – юрисдикции, которая не вводит жесткие санкции против России.
Джонни Депп, A-ha, Måneskin и другие звезды в МонтрёВиртуозы джаза, звезды поп-сцены и легендарные рок-группы – организаторы Джазового фестиваля в Монтрё (Montreux Jazz Festival), который пройдет с 1 по 16 июля, приготовили сюрпризы для любителей всех музыкальных направлений.
Беженкам из Украины запрещено работать проституткамиТакое решение принял муниципалитет Цюриха в отношении женщин, получивших статус S и подавших соответствующее прошение.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.