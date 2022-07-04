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вторник, 5 июля 2022 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Психотерапия – в базовой страховке

Заррина Салимова, Берн

С 1 июля услуги психологов-психотерапевтов возмещаются системой базового медицинского страхования – при условии, что терапия была назначена врачом. Это должно облегчить и ускорить доступ к лечению для людей с психическими расстройствами.

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Уголок гурмана

«Тоблерон» из Словакии?

Заррина Салимова, Берн

Известная швейцарская марка шоколада переносит часть своего производства из Берна в Братиславу.

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среда, 31 августа 2022 года
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