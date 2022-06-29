Наши люди Даниэль Тосато-Риго : «История учит нас, что возврат в прошлое всегда возможен» Надежда Сикорская, Лозанна Это лето выдалось богатым на «прощальные» интервью. Вслед за профессором русской литературы Женевского университета Жаном-Филиппом Жаккаром завершила свой последний академический год в Лозаннском университете профессор современной истории Даниэль Тосато-Риго, автор нескольких публикаций об отношениях между Россией и Швейцарией. Прощальная лекция, прочитанная ею 9 июня, называлась «Русское Эльдорадо. Страница швейцарской истории». подробнее