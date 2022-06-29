Главное на сегодня.
|
Наши люди
Даниэль Тосато-Риго : «История учит нас, что возврат в прошлое всегда возможен»Надежда Сикорская, Лозанна
подробнее
Это лето выдалось богатым на «прощальные» интервью. Вслед за профессором русской литературы Женевского университета Жаном-Филиппом Жаккаром завершила свой последний академический год в Лозаннском университете профессор современной истории Даниэль Тосато-Риго, автор нескольких публикаций об отношениях между Россией и Швейцарией. Прощальная лекция, прочитанная ею 9 июня, называлась «Русское Эльдорадо. Страница швейцарской истории».
|
Культура
Джонни Депп, A-ha, Måneskin и другие звезды в МонтрёЗаррина Салимова, Монтре
подробнее
Виртуозы джаза, звезды поп-сцены и легендарные рок-группы – организаторы Джазового фестиваля в Монтрё (Montreux Jazz Festival), который пройдет с 1 по 16 июля, приготовили сюрпризы для любителей всех музыкальных направлений.
Вызов Швейцарии брошен из Санкт-Петербурга?Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший с 15 по 18 июня, не особенно заинтересовал швейцарскую прессу, но один эпизод показался нам достойным вашего внимания.
Жить в контейнере?По мере того как число зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев приближается к 60 000 человек, власти задумываются над вариантами их размещения и возводят жилье из контейнеров.
Откуда берется российское золото?Этот вопрос не перестает волновать швейцарские неправительственные организации, а с ними и журналистов.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.