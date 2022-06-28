Главное на сегодня.
Жить в контейнере?По мере того как число зарегистрированных в Швейцарии украинских беженцев приближается к 60 000 человек, власти задумываются над вариантами их размещения и возводят жилье из контейнеров.
Вызов Швейцарии брошен из Санкт-Петербурга?Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший с 15 по 18 июня, не особенно заинтересовал швейцарскую прессу, но один эпизод показался нам достойным вашего внимания.
Откуда берется российское золото?Этот вопрос не перестает волновать швейцарские неправительственные организации, а с ними и журналистов.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.