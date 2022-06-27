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понедельник, 27 июня 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Вызов Швейцарии брошен из Санкт-Петербурга?

Надежда Сикорская, Женева

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший с 15 по 18 июня, не особенно заинтересовал швейцарскую прессу, но один эпизод показался нам достойным вашего внимания.

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Экономика

Сколько зарабатывают швейцарские чиновники?

Заррина Салимова, Берн

В 2021 году зарплаты руководителей связанных с Конфедерацией компаний, в целом, увеличились. Среди самых высокооплачиваемых топ-менеджеров оказались главы Postfinance, Почты Швейцарии и железнодорожной компании CFF/SBB.

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среда, 31 августа 2022 года
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