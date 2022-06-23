Главное на сегодня.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Нацбанк поднял ключевую процентную ставку впервые за 15 летЧтобы противостоять инфляции, Швейцарский национальный банк (ШНБ) решил ужесточить денежно-кредитную политику, увеличив ключевую процентную ставку с -0,75% до -0,25%.
Что дорожает в Швейцарии?Эхо войны на Украине докатилось до Швейцарии: танков на улицах нет, но инфляция входит уже в каждый дом.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Гисбах : yникальный водопад и самый старый фуникулер ЕвропыМы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.
Война, голод и нищетаВ своем новом отчете группа ООН по реагированию на глобальные кризисы (GCRG) пришла к выводу, что война в Украине привела к крупнейшему кризису стоимости жизни в 21 веке.