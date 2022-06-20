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понедельник, 20 июня 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Новые решения швейцарского парламента

Заррина Салимова, Берн

В пятницу в Берне завершилась летняя парламентская сессия, в ходе которой были рассмотрены несколько важных вопросов. 

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Экономика

Что дорожает в Швейцарии?

Надежда Сикорская, Берн

Эхо войны на Украине докатилось до Швейцарии: танков на улицах нет, но инфляция входит уже в каждый дом.

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среда, 31 августа 2022 года
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