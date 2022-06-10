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пятница, 10 июня 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария – в Совете Безопасности ООН

Надежда Сикорская, Берн

Это историческое событие произошло вчера, согласно плану и без сюрпризов.

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Культура

В Женеве расцвел Сад скульптур

Надежда Сикорская, Женева

Вчера в нашем городе открылась третья Биеннале скульптуры, придуманная командой artgenève и воплощенная совместно с Музеем современного искусства MAMCO и муниципалитетом.

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пятница, 10 июня 2022 года
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