Главное на сегодня.
При каких условиях статус S может быть аннулирован?Государственный секретариат по миграции (SEM) ввел ряд ограничений на поездки для украинских беженцев, желающих получить защиту в Швейцарии.
Дневник бумажного корабликаНет, наверное, среди наших читателей человека, который не знает, что в Будри (кантон Невшатель) работает федеральный миграционный центр, в который могут обращаться граждане Украины, желающие получить защиту в Швейцарии. Среди них волею судьбы оказался Евгений Григоренко, поделившийся с нами своими впечатлениями. Предлагаем вашему вниманию две страницы из его дневника.
Как получить пособие к учебному году?Если вы живете в Женеве, воспитываете детей школьного возраста и ваш статус отвечает ряду критериев, то вы можете подать заявление на предоставление материальной помощи на школьные нужды. Как именно можно это сделать?
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?