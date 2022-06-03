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пятница, 3 июня 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

При каких условиях статус S может быть аннулирован?

Заррина Салимова, Берн

Государственный секретариат по миграции (SEM) ввел ряд ограничений на поездки для украинских беженцев, желающих получить защиту в Швейцарии.

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Культура

«Культура за мир»

Надежда Сикорская, Женева

Так называется организованный Фондом Барбье-Мюллера вечер в женевском Соборе св. Петра, который обещает быть очень интересным.

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пятница, 10 июня 2022 года
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