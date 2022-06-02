Главное на сегодня.
Случаи оспы обезьян в ШвейцарииС 21 мая в Конфедерации было зарегистрировано несколько случаев этого заболевания. Как оно передается? Как протекает болезнь? И что говорят специалисты?
Швейцарский Public Eye не дремлетАктивная общественная организация взялась за расположенные в Швейцарии транснациональные компании, поддерживающие, по ее мнению, Владимира Путина.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.