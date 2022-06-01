Главное на сегодня.
Случаи оспы обезьян в ШвейцарииС 21 мая в Конфедерации было зарегистрировано несколько случаев этого заболевания. Как оно передается? Как протекает болезнь? И что говорят специалисты?
Швейцарский Public Eye не дремлетАктивная общественная организация взялась за расположенные в Швейцарии транснациональные компании, поддерживающие, по ее мнению, Владимира Путина.
Жить настоящимДо 16 октября в Бернском художественном музее можно увидеть самые известные работы художников группы «Наби» из коллекции Ханлозер/Йеггли.
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.