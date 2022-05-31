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Политика
Геннадий Тимченко и Федеральный суд ШвейцарииИван Грезин, Женева - Лозанна
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Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского предпринимателя на арест женевских банковских счетов двух компаний, где он является бенефициаром.
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Здоровье
Слишком жирные, слишком сладкие, слишком соленыеЗаррина Салимова, Берн
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Альянс защиты прав потребителей проанализировал 344 наименования детских продуктов питания, продаваемых в швейцарских розничных сетях. Эксперты пришли к неутешительному выводу: 94% продукции не соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к сбалансированному питанию.
Склады duty-free и санкцииПо сообщениям некоторых СМИ, швейцарские беспошлинные склады для временного хранения товаров могут использоваться олигархами для обхода санкций.
Жить настоящимДо 16 октября в Бернском художественном музее можно увидеть самые известные работы художников группы «Наби» из коллекции Ханлозер/Йеггли.
Морис Шобингер, Седрик Гра и их «Комбинаты»Редактор Нашей Газеты встретилась с двумя авторами, чья книга, представленная на Книжной ярмарке в Женеве, стала своеобразным памятником сложному прошлому российского региона, щедро одаренного природой.
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.