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вторник, 31 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Геннадий Тимченко и Федеральный суд Швейцарии

Иван Грезин, Женева - Лозанна

Федеральный суд Швейцарии отклонил жалобу российского предпринимателя на арест женевских банковских счетов двух компаний, где он является бенефициаром.

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Здоровье

Слишком жирные, слишком сладкие, слишком соленые

Заррина Салимова, Берн

Альянс защиты прав потребителей проанализировал 344 наименования детских продуктов питания, продаваемых в швейцарских розничных сетях. Эксперты пришли к неутешительному выводу: 94% продукции не соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к сбалансированному питанию.

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Встреча с Сашей Филипенко | Rencontre littéraire avec Sacha Filipenko
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