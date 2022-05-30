Здоровье Слишком жирные, слишком сладкие, слишком соленые Заррина Салимова, Берн Альянс защиты прав потребителей проанализировал 344 наименования детских продуктов питания, продаваемых в швейцарских розничных сетях. Эксперты пришли к неутешительному выводу: 94% продукции не соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к сбалансированному питанию. подробнее