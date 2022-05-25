Главное на сегодня.
Крик души Бориса БондареваСотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Где можно одновременно собирать нарциссы и кататься на лыжах?Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах и приглашаем воспользоваться не слишком известным, но заслуживающим внимание фуникулером Лез Аван-Сонлу.
Крик души Бориса БондареваСотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?