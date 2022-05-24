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Экономика
Украина – гвоздь программы ВЭФНадежда Сикорская, Давос
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Президент Зеленский требует новых поставок оружия, а предприниматели подсчитывают убытки – у каждого свое амплуа.
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Политика
Крик души Бориса БондареваНадежда Сикорская, Женева
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Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.
Крик души Бориса БондареваСотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.
Будущее статуса защиты S в ШвейцарииПосле трех месяцев войны швейцарские власти подвели промежуточный итог приема украинских беженцев в стране.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
Крик души Бориса БондареваСотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Бондарев подал в отставку из-за войны с Украиной.
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?