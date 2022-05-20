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пятница, 20 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Быть или не быть донором органов?

Заррина Салимова, Берн

15 мая 2022 года швейцарский народ проголосовал за введение принципа предполагаемого согласия в вопросе донорства органов после смерти. Что это означает на практике?

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Жизнь в Швейцарии

Где можно одновременно собирать нарциссы и кататься на лыжах?

Наталья Беглова, Монтре

Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах и приглашаем воспользоваться не слишком известным, но заслуживающим внимание фуникулером Лез Аван-Сонлу.

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