Главное на сегодня.
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Здоровье
Быть или не быть донором органов?Заррина Салимова, Берн
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15 мая 2022 года швейцарский народ проголосовал за введение принципа предполагаемого согласия в вопросе донорства органов после смерти. Что это означает на практике?
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Жизнь в Швейцарии
Где можно одновременно собирать нарциссы и кататься на лыжах?Наталья Беглова, Монтре
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Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах и приглашаем воспользоваться не слишком известным, но заслуживающим внимание фуникулером Лез Аван-Сонлу.
Федеральное голосование 15 мая: без сюрпризовКак и предсказывалось, все три предложения, вынесенные на федеральное голосование 15 мая, получили уверенную или ‒ в одном случае ‒ даже очень уверенную поддержку большинства проголосовавших.
Заблокировать нельзя конфисковатьШвейцария разблокировала 3,4 млрд франков из замороженных ранее российских активов. Тем временем, некоторые швейцарские политические силы призывают экспроприировать заблокированные средства и направить их на восстановление Украины.
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.