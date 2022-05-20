Жизнь в Швейцарии Где можно одновременно собирать нарциссы и кататься на лыжах? Наталья Беглова, Монтре Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах и приглашаем воспользоваться не слишком известным, но заслуживающим внимание фуникулером Лез Аван-Сонлу. подробнее