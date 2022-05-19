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четверг, 19 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Давление США на Швейцарию продолжается

Заррина Салимова, Берн

Насколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?

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Жизнь в Швейцарии

В Швейцарии рекордными темпами открываются новые отели

Иван Грезин, Женева - Цюрих

Новые тенденции наблюдаются в гостиничном бизнесе Швейцарии, сильно пострадавшем от COVID-19. По всей стране один за другим открываются новые отели. В частности, благодаря иностранным инвесторам.

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