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Экономика
Давление США на Швейцарию продолжаетсяЗаррина Салимова, Берн
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Насколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарии рекордными темпами открываются новые отелиИван Грезин, Женева - Цюрих
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Новые тенденции наблюдаются в гостиничном бизнесе Швейцарии, сильно пострадавшем от COVID-19. По всей стране один за другим открываются новые отели. В частности, благодаря иностранным инвесторам.
Федеральное голосование 15 мая: без сюрпризовКак и предсказывалось, все три предложения, вынесенные на федеральное голосование 15 мая, получили уверенную или ‒ в одном случае ‒ даже очень уверенную поддержку большинства проголосовавших.
Заблокировать нельзя конфисковатьШвейцария разблокировала 3,4 млрд франков из замороженных ранее российских активов. Тем временем, некоторые швейцарские политические силы призывают экспроприировать заблокированные средства и направить их на восстановление Украины.
Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорятНесмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.
«Навальный»Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?