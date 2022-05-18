Главное на сегодня.
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Культура
«Навальный»Надежда Сикорская, Женева
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Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.
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Здоровье
Кибернож в борьбе с онкологиейНГ, Женева
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Команда отделения радиационной онкологии Клиники Больё (Clinique Générale-Beaulieu) провела первое радиохирургическое лечение на аппарате CyberKnife с помощью системы RaySearch.
Кантон Во снижает налогиБольшой совет кантона Во проголосовал за предложение о налоговых послаблениях в размере пяти пунктов с 2023 года. Противники снижения налогов, впрочем, считают, что от этого выиграют только люди с высокими доходами.
Украинский мандат швейцарского депутатаНациональный советник от Либеральной партии (PLR/FDP) Дамьен Котье в составе специальной делегации от Совета Европы отправится в Украину, чтобы расследовать предполагаемые военные преступления.
Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорятНесмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.