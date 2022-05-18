Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 18 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Навальный»

Надежда Сикорская, Женева

Сегодня в швейцарский прокат выходит документальный фильм о главнoм ныне здравствующем российском оппозиционере.

подробнее

Здоровье

Кибернож в борьбе с онкологией

НГ, Женева

Команда отделения радиационной онкологии Клиники Больё (Clinique Générale-Beaulieu) провела первое радиохирургическое лечение на аппарате CyberKnife с помощью системы RaySearch.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 63.77

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кантон Во снижает налоги

Большой совет кантона Во проголосовал за предложение о налоговых послаблениях в размере пяти пунктов с 2023 года. Противники снижения налогов, впрочем, считают, что от этого выиграют только люди с высокими доходами.

Всего просмотров: 1,387

Украинский мандат швейцарского депутата

 Национальный советник от Либеральной партии (PLR/FDP) Дамьен Котье в составе специальной делегации от Совета Европы отправится в Украину, чтобы расследовать предполагаемые военные преступления.

Всего просмотров: 1,200

Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорят

 Несмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.

Всего просмотров: 1,196
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Почему США недовольны Швейцарией?

 Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.

Всего просмотров: 1,896

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 1,454

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 3,309
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top