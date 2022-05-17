Главное на сегодня.
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Экономика
Украина на ВЭФЗаррина Салимова, Давос
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Впервые за долгое время Давосский форум пройдет без российских участников. Главной темой ежегодной встречи мировых лидеров станет война в Украине.
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Жизнь в Швейцарии
Хамметшвандский лифтЛеонид Слонимский, Люцерн
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшний рассказ – о ракете в стиле Belle Epoque или «ужасно прямой линий». Тем, кто боится высоты, лучше не читать!
Кантон Во снижает налогиБольшой совет кантона Во проголосовал за предложение о налоговых послаблениях в размере пяти пунктов с 2023 года. Противники снижения налогов, впрочем, считают, что от этого выиграют только люди с высокими доходами.
Поцелуй солнцаСреди швейцарских подростков набирает обороты новый тренд – мода на фальшивые веснушки.
«Жар-птица» Стравинского прилетит в Швейцарию18 и 19 марта Оркестр Романдской Швейцарии предложит меломанам в Женеве и Лозанне концертную программу из шедевров русской музыки.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.