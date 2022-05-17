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вторник, 17 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Украина на ВЭФ

Заррина Салимова, Давос

Впервые за долгое время Давосский форум пройдет без российских участников. Главной темой ежегодной встречи мировых лидеров станет война в Украине.

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Жизнь в Швейцарии

Хамметшвандский лифт

Леонид Слонимский, Люцерн

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшний рассказ о ракете в стиле Belle Epoque или «ужасно прямой линий». Тем, кто боится высоты, лучше не читать!

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