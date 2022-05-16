Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 16 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Заблокировать нельзя конфисковать

Заррина Салимова, Берн

Швейцария разблокировала 3,4 млрд франков из замороженных ранее российских активов. Тем временем, некоторые швейцарские политические силы призывают экспроприировать заблокированные средства и направить их на восстановление Украины.

подробнее

Политика

Федеральное голосование 15 мая: без сюрпризов

Иван Грезин, Берн

Как и предсказывалось, все три предложения, вынесенные на федеральное голосование 15 мая, получили уверенную или ‒ в одном случае ‒ даже очень уверенную поддержку большинства проголосовавших.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1
CHF-EUR 0.97
CHF-RUB 63.76

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Почему США недовольны Швейцарией?

 Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.

Всего просмотров: 1,809

Развод по-швейцарски: к ограничению права на пособие для бывших супругов

 Судебные прецеденты Федерального суда Швейцарии в делах по разводам все чаще ставят во главу угла принцип обязательной финансовой самостоятельности каждого из бывших супругов. Применение права на пособие после развода, которое один бывший супруг должен выплачивать другому, становится все более ограниченным.

Всего просмотров: 1,378

Кантон Во снижает налоги

Большой совет кантона Во проголосовал за предложение о налоговых послаблениях в размере пяти пунктов с 2023 года. Противники снижения налогов, впрочем, считают, что от этого выиграют только люди с высокими доходами.

Всего просмотров: 1,184
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Почему США недовольны Швейцарией?

 Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.

Всего просмотров: 1,809

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 3,199

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 1,422
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top