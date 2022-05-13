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пятница, 13 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Культура

Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорят

Надежда Сикорская, Женева

Несмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.

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Политика

Украинский мандат швейцарского депутата

Заррина Салимова, Берн

Национальный советник от Либеральной партии (PLR/FDP) Дамьен Котье в составе специальной делегации от Совета Европы отправится в Украину, чтобы расследовать предполагаемые военные преступления.

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