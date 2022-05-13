Главное на сегодня.
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Культура
Книжная ярмарка в Женеве: об отсутствующих поговорятНадежда Сикорская, Женева
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Несмотря на отсутствие российских авторов, Россия будет на слуху в течение всех пяти дней главного литературного события года в нашем городе.
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Политика
Украинский мандат швейцарского депутатаЗаррина Салимова, Берн
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Национальный советник от Либеральной партии (PLR/FDP) Дамьен Котье в составе специальной делегации от Совета Европы отправится в Украину, чтобы расследовать предполагаемые военные преступления.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
День без победы, но со слезамиНикто не верил в возможность войны между Россией и Украиной, хотя слухи ходили. Но война началась. Ходили слухи и о том, что она кончится к 9 мая. Но 9 мая наступило, а война все идет.
Развод по-швейцарски: к ограничению права на пособие для бывших супруговСудебные прецеденты Федерального суда Швейцарии в делах по разводам все чаще ставят во главу угла принцип обязательной финансовой самостоятельности каждого из бывших супругов. Применение права на пособие после развода, которое один бывший супруг должен выплачивать другому, становится все более ограниченным.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.