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Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
День без победы, но со слезамиНикто не верил в возможность войны между Россией и Украиной, хотя слухи ходили. Но война началась. Ходили слухи и о том, что она кончится к 9 мая. Но 9 мая наступило, а война все идет.
Новый федеральный прокурор добавит задачВ прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.