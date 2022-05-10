В прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.