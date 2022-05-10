Главное на сегодня.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Новый федеральный прокурор добавит задачВ прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.
Дмитрий Муратов – с карикатуристами и журналистамиВчера женевский Институт международных отношений и развития принимал двух последних по времени лауреатов Нобелевской премии мира, приехавших в наш город отметить Всемирный день свободы прессы. Наша Газета следила за встречей.
Почему США недовольны Швейцарией?Комиссия Конгресса США назвала Швейцарскую Конфедерацию «одним из главных пособников российского диктатора Владимира Путина и его приближенных». Берн протестует против подобных обвинений.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.