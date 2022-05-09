Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 9 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

День без победы, но со слезами

Надежда Сикорская, Женева

Никто не верил в возможность войны между Россией и Украиной, хотя слухи ходили. Но война началась. Ходили слухи и о том, что она кончится к 9 мая. Но 9 мая наступило, а война все идет. 

подробнее

Жизнь в Швейцарии

Еще о советских интернированных времен Второй мировой войны

Иван Грезин, Берн - Цюрих - Женева

Человеческие трагедии интернированных в Швейцарии во время и сразу после Второй мировой войны выходцев из Советского Союза ‒ военных и гражданских ‒ уже неоднократно привлекали внимание «Нашей Газеты». В материале, приуроченном к очередной годовщине окончания войны, мы попытаемся коснуться некоторых не затронутых ранее аспектов этой темы.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.96
CHF-RUB 68.44

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 2,445

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 1,243

Дмитрий Муратов – с карикатуристами и журналистами

Вчера женевский Институт международных отношений и развития принимал двух последних по времени лауреатов Нобелевской премии мира, приехавших в наш город отметить Всемирный день свободы прессы. Наша Газета следила за встречей.

Всего просмотров: 1,164
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Трагическая история в Вале: безумство материнской любви

 Фото - Наша газета Материнская любовь творит чудеса – но порой ее избыток обращается трагедией. О самозабвенной любви валезанской матери поведает легенда из нашего цикла швейцарских преданий.

Всего просмотров: 7,312

Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?

 С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.

Всего просмотров: 1,243

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 2,445
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top