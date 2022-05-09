Главное на сегодня.
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Политика
День без победы, но со слезамиНадежда Сикорская, Женева
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Никто не верил в возможность войны между Россией и Украиной, хотя слухи ходили. Но война началась. Ходили слухи и о том, что она кончится к 9 мая. Но 9 мая наступило, а война все идет.
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Жизнь в Швейцарии
Еще о советских интернированных времен Второй мировой войныИван Грезин, Берн - Цюрих - Женева
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Человеческие трагедии интернированных в Швейцарии во время и сразу после Второй мировой войны выходцев из Советского Союза ‒ военных и гражданских ‒ уже неоднократно привлекали внимание «Нашей Газеты». В материале, приуроченном к очередной годовщине окончания войны, мы попытаемся коснуться некоторых не затронутых ранее аспектов этой темы.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Дмитрий Муратов – с карикатуристами и журналистамиВчера женевский Институт международных отношений и развития принимал двух последних по времени лауреатов Нобелевской премии мира, приехавших в наш город отметить Всемирный день свободы прессы. Наша Газета следила за встречей.
Трагическая история в Вале: безумство материнской любвиМатеринская любовь творит чудеса – но порой ее избыток обращается трагедией. О самозабвенной любви валезанской матери поведает легенда из нашего цикла швейцарских преданий.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.