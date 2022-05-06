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пятница, 6 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

Заррина Салимова, Берн

Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

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Культура

Большой театр Женевы в центре мировой миграции

Надежда Сикорская, Женева

На этой неделе стала известна программа предстоящего оперно-балетного сезона, который пройдет в постоянном движении.

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Всего просмотров: 1,129

Украинские беженцы и швейцарская бюрократия

 Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.

Всего просмотров: 694
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