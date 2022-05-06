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Жизнь в Швейцарии
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияЗаррина Салимова, Берн
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Швейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.
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Культура
Большой театр Женевы в центре мировой миграцииНадежда Сикорская, Женева
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На этой неделе стала известна программа предстоящего оперно-балетного сезона, который пройдет в постоянном движении.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Национальный совет в гостях у Верховной РадыНесмотря на войну, ценность человеческих отношений часто превалирует над соображениями политического или экономического характера. Это касается не только простых смертных, но и парламентариев.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
Украинские беженцы и швейцарская бюрократияШвейцарские семьи, принимающие украинцев в своих домах, жалуются на многочисленные трудности и практически полное отсутствие поддержки со стороны властей.