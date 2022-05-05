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четверг, 5 мая 2022 года   

Главное на сегодня. 
Жизнь в Швейцарии

Новый федеральный прокурор добавит задач

Иван Грезин, Берн

В прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.

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Швейцарский стиль

Кто получил Гран-при в сфере дизайна?

Заррина Салимова, Берн

Икона моды, дизайнер интерьеров и фотограф – федеральное управление культуры назвало имена трех лауреатов главной швейцарской награды в области дизайна.

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