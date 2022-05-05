Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Новый федеральный прокурор добавит задачИван Грезин, Берн
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В прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.
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Швейцарский стиль
Кто получил Гран-при в сфере дизайна?Заррина Салимова, Берн
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Икона моды, дизайнер интерьеров и фотограф – федеральное управление культуры назвало имена трех лауреатов главной швейцарской награды в области дизайна.
«Надо срочно понять Путина»Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.
Сексуальные домогательства в Швейцарии: жертвы и агрессорыКто чаще становится жертвами приставаний? И кто, согласно статистике, чаще выступает в роли обидчика? Свет на эти вопросы проливает новый доклад о масштабах сексуальных домогательствах в Швейцарской Конфедерации.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.