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среда, 4 мая 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Дмитрий Муратов – с карикатуристами и журналистами

Надежда Сикорская, Женева

Вчера женевский Институт международных отношений и развития принимал двух последних по времени лауреатов Нобелевской премии мира, приехавших в наш город отметить Всемирный день свободы прессы. Наша Газета следила за встречей.

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Экономика

Швейцарцы стали богаче во время пандемии

Заррина Салимова, Берн

Активы швейцарских частных домохозяйств продолжали расти даже во время коронакризиса. Этому способствовало, среди прочего, значительное увеличение стоимости недвижимости.

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