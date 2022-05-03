Главное на сегодня.
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Политика
Будут ли швейцарцы голосовать о нейтралитете?Иван Грезин, Берн
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С началом войны в Украине нейтралитет Швейцарии был многими поставлен под сомнение. В политических кругах раздаются голоса, предлагающие пересмотреть этот фундаментальный принцип прямой демократии.
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Жизнь в Швейцарии
Швейцария по-прежнему не боится КасперскогоЗаррина Салимова, Цюрих
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Некоторые страны рекомендуют заменить антивирусное программное обеспечение компании Kaspersky на альтернативные продукты. Что об этом думают швейцарские специалисты?
Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»Родившийся в Париже и давно живущий в Швейцарии журналист, писатель, поэт и издатель, изъездивший Россию вдоль и поперек, создал монументальную и очень личностную фреску сопротивления авторитарной власти от Екатерины Второй до Владимира Путина. Как нельзя более своевременную.
«Надо срочно понять Путина»Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.
Здравствуй, оружие?Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.
Добровольцы из Швейцарии воюют в УкраинеС первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Газовая дилемма в ШвейцарииЗависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.