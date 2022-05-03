Очень много сообщений в мировой прессе в последние дни посвящено поставкам вооружений Украине ‒ разрешениям, запретам, объёмам и ограничениям. Швейцария тоже не осталась в стороне от дебатов вокруг оружия. Этот сюжет стал очередным, уже не первым с начала войны, поводом для размышлений о том, чем стал сейчас для Швейцарии нейтралитет.