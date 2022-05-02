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понедельник, 2 мая 2022 года   

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Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

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Жиль Зильберштейн: «Путешествия в авторитарную Россию»

 Родившийся в Париже и давно живущий в Швейцарии журналист, писатель, поэт и издатель, изъездивший Россию вдоль и поперек, создал монументальную и очень личностную фреску сопротивления авторитарной власти от Екатерины Второй до Владимира Путина. Как нельзя более своевременную.

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«Надо срочно понять Путина»

 Мнение представителей Народной партии Швейцарии (UDC/SVP) часто выделяется из общего хора. Однако не считаться с ним было бы неправильно, если учесть, что именно эта консервативная партия, оцениваемая как правая или ультра-правая, занимает наибольшее число мест в Национальном совете, так называемой низшей палате парламента страны – 55 из 200.

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Добровольцы из Швейцарии воюют в Украине

 С первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.

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Газовая дилемма в Швейцарии

 Зависимость от иностранного газа стала одной из главных тем в швейцарских СМИ с начала войны в Украине. Пока власти обсуждают план спасения системно значимых предприятий, сами компании повышают тарифы. Так, с 1 мая цены на газ в Женеве выросли на треть.

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Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

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