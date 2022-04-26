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Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцевНовая система расселения украинских просителей убежища, отдельный портал для регистрации прошений, инициатива о предоставлении статуса S российским дезертирам и противникам войны, обновленные правила въезда в страну – читайте в нашем обзоре о последних решениях властей.
Война и ПасхаПравославные христиане переживают главные дни церковного года ‒ Страстную неделю и ждут Праздника праздников ‒ Воскресения Христова. Есть ли мир в душе у чад Русской Церкви в Швейцарии, когда войне не видно конца?
Набоков во сне и наявуВпервые опубликованный на русском языке дневник сновидений Владимира Владимировича Набокова может привлечь не только почитателей творчества великого писателя, но и толкователей снов, математиков и тех, кто пытается проникнуть в тайны Времени.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Добровольцы из Швейцарии воюют в УкраинеС первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.