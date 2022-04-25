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суббота, 30 апреля 2022 года
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Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцев

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