Есть такие личности, интерес к которым после их физического ухода не только не стихает, а, наоборот, неуклонно растет. Владимир Набоков – из их числа, о чем свидетельствует появление в течение последнего года сразу нескольких посвященных ему книг. Сегодня, в день рождения русского писателя, чьи слова «Все, что есть у меня, – мой язык» Наша Газета давно использует в качестве девиза на своей странице в Фэйсбуке, расскажем о двух из них, тем более что обе так или иначе связаны со Швейцарией, страной, где завершился жизненный путь Набокова.