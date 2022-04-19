Главное на сегодня.
«Прощай, оружие!» Хемингуэя, или можно ли скрыться от войны в ШвейцарииВ кризисные моменты, когда мир переворачивается с ног на голову, а читать новости нет сил, многим помогает обращение к качественной, проверенной временем литературе. Надеемся, поможет и вам.
Швейцарская армия разорвала связи с российскойПосле начала войны в Украине швейцарские вооруженные силы полностью прекратили сотрудничество с Россией.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Швейцарские подставные люди российского олигархаНовое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.