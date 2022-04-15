Дорогие читатели! Как вы знаете, в Швейцарии сегодня выходной, но Наша Газета вышла. Однако в понедельник мы позволим себе однодневную передышку. Так что до встречи во вторник, 19 апреля, и с праздниками всех тех, кто отмечает их в эти выходные.