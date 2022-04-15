Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 15 апреля 2022 года   

Дорогие читатели! Как вы знаете, в Швейцарии сегодня выходной, но Наша Газета вышла. Однако в понедельник мы позволим себе однодневную передышку. Так что до встречи во вторник, 19 апреля, и с праздниками всех тех, кто отмечает их в эти выходные.
Культура

«Прощай, оружие!» Хемингуэя, или можно ли скрыться от войны в Швейцарии

Наталья Беглова, Женева

В кризисные моменты, когда мир переворачивается с ног на голову, а читать новости нет сил, многим помогает обращение к качественной, проверенной временем литературе. Надеемся, поможет и вам.

подробнее

Культура

Керамические связи

Надежда Сикорская, Женева

Женевский музей Барбье-Мюллера приглашает на новую выставку с загадочным названием «Расхождения и сходства».

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.07
CHF-EUR 0.99
CHF-RUB 86.94

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Еще о приеме украинских беженцев в Швейцарии

 Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.

Всего просмотров: 2,140

«Войди в мой дом»

Предлагаем вам несколько конкретных примеров того, как жители Швейцарии разных национальностей помогают украинским беженцам. О том, что их объединяет, вы догадаетесь.

Всего просмотров: 1,644

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 1,237
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские подставные люди российского олигарха

 Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

Всего просмотров: 1,237

Когда работа не совместима с декретным отпуском

 Федеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.

Всего просмотров: 1,799

Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытия

 Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.

Всего просмотров: 2,640
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top