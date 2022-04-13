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Политика
Швейцарская армия разорвала связи с российскойЗаррина Салимова, Берн
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После начала войны в Украине швейцарские вооруженные силы полностью прекратили сотрудничество с Россией.
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Жизнь в Швейцарии
Накануне ПраздниковИван Грезин, Лозанна
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Приближаются два главных праздника, которые в этом году и у иудеев, и у христиан западных исповеданий почти совпадают по датам.
Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.
Еще о приеме украинских беженцев в ШвейцарииШвейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.
Больше санкций, жестких и последовательныхСоциалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности и подала в Федеральный совет иск против министра экономики Ги Пармелена.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Швейцарские подставные люди российского олигархаНовое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.