Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.