Главное на сегодня.
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Экономика
Швейцарские подставные люди российского олигархаЗаррина Салимова, Люцерн
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Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.
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Культура
«Отражение слов»Надежда Сикорская, Монтрише
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Так называется выставка работ не самого известного, но очень интересного швейцарского художника Маркуса Ретца, проходящая сейчас в Фонде Яна Михальского.
Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.
Еще о приеме украинских беженцев в ШвейцарииШвейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.
Украина, ипотека и стабильность финансовой системыПредставители управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA) провели во вторник ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказали о рисках для финансового сектора Швейцарии.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.