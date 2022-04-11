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среда, 13 апреля 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские подставные люди российского олигарха

Заррина Салимова, Люцерн

Новое расследование Tages-Anzeiger проливает свет на финансовые схемы, которые могли использоваться люцернским финансистом Александром Штудхальтером для перемещения активов Сулеймана Керимова.

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Культура

«Отражение слов»

Надежда Сикорская, Монтрише

Так называется выставка работ не самого известного, но очень интересного швейцарского художника Маркуса Ретца, проходящая сейчас в Фонде Яна Михальского.

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