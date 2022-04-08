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пятница, 8 апреля 2022 года   

Главное на сегодня.
Политика

Больше санкций, жестких и последовательных

Надежда Сикорская, Женева

Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности и подала в Федеральный совет иск против министра экономики Ги Пармелена.

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Политика

Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?

Заррина Салимова, Берн

По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.

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