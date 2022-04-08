Главное на сегодня.
|
Политика
Больше санкций, жестких и последовательныхНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Социалистическая партия Швейцарии подвергла резкой критике правительство страны за неэффективность и увиливание от ответственности и подала в Федеральный совет иск против министра экономики Ги Пармелена.
|
Политика
Кому удалось избежать санкций в Швейцарии?Заррина Салимова, Берн
подробнее
По последним данным, Берн заморозил российские активы на сумму 7,5 млрд франков. Однако под ограничительные меры попали не все из тех, кто имеет близкие связи с Кремлем.
Растерянность, поддержка, сочувствие…В редакцию Нашей Газеты продолжают поступать письма от читателей, которые не в состоянии молчать и сидеть сложа руки, когда между бывшими братскими народами идет война. Вот одно из них, от женевского предпринимателя Максима Федорова.
«Нет войне»В субботу в Берне около десяти тысяч человек вновь вышли на демонстрацию против войны. Репортаж Нашей Газеты.
Война и экономикаВойна между Россией и Украиной привела к резкому росту цен на сырьевые товары и проблемам с цепочками поставок. Как это повлияет на инвестиционный рынок, отдельные компании и экономику в целом? Этим вопросам посвящено недавнее исследование Credit Suisse.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.