Главное на сегодня.
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Экономика
Украина, ипотека и стабильность финансовой системыЗаррина Салимова, Берн
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Представители управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA) провели во вторник ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказали о рисках для финансового сектора Швейцарии.
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Швейцарский стиль
Часовые новинки F.P. JourneНадежда Сикорская, Женева
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По сложившейся традиции, независимый гений высокого часового искусства не участвовал в проходившем в Женеве на прошлой неделе сезонном часовом показе Watches and Wonders на общих площадках, а принимал ценителей «на дому».
«Украина стала бронежилетом для Европы»В Женеве до пятого апреля проходит часовой салон Watches & Wonders. Наталья Ярова, главный редактор единственного украинского часового журнала Watches in Ukraine. Luxe Life и член Академии Женевской премии высокого часового искусства GPHG, должна была бы вместе с другими экспертами быть в эти дни в городе Кальвина. Однако она предпочла остаться в Киеве, где вместо новых моделей часов изучает классы прочности бронежилетных пластин.
Растерянность, поддержка, сочувствие…В редакцию Нашей Газеты продолжают поступать письма от читателей, которые не в состоянии молчать и сидеть сложа руки, когда между бывшими братскими народами идет война. Вот одно из них, от женевского предпринимателя Максима Федорова.
«Нет войне»В субботу в Берне около десяти тысяч человек вновь вышли на демонстрацию против войны. Репортаж Нашей Газеты.
Изучение истории швейцарской внешней политики под угрозой закрытияВышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.
Как Швейцария принимает украинских беженцевС начала войны более трех миллионов человек бежали из Украины, причем не только в соседние страны, но и в Швейцарию. На сегодняшний день около 10 000 украинских беженцев были зарегистрированы Государственным секретариатом по миграции (SEM), по оценкам которого защиты в стране могут искать еще несколько десятков тысяч украинцев.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.