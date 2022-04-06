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четверг, 7 апреля 2022 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Украина, ипотека и стабильность финансовой системы

Заррина Салимова, Берн

Представители управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA) провели во вторник ежегодную пресс-конференцию, на которой рассказали о рисках для финансового сектора Швейцарии.

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Швейцарский стиль

Часовые новинки F.P. Journe

Надежда Сикорская, Женева

По сложившейся традиции, независимый гений высокого часового искусства не участвовал в проходившем в Женеве на прошлой неделе сезонном часовом показе Watches and Wonders на общих площадках, а принимал ценителей «на дому».

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